Niñera y dos hermanitos vivieron momentos de pánico cuando policías allanaron una casa por error

En la ciudad de Rosario, Argentina, un grupo de las fuerzas especiales de la Policía llevó a cabo un allanamiento . Los uniformados estaban buscando a una mujer sindicada por el delito de homicidio. No obstante, los policías ingresaron a la vivienda equivocada y dos hermanitos y su niñera vivieron momentos de verdadero pánico.



En un video, que fue publicado en redes sociales, se puede ver cuando la niñera está en una sala con dos hermanitos de 7 y 4 años. En ese momento se escucha un ruido, ella se levanta corriendo del comedor y se asoma por la puerta. Entretanto, los menores de edad intentan ver lo que está sucediendo, pero ella los retira del sitio.

Los uniformados, con armas y escudos, irrumpieron en la vivienda. La mujer levantó las manos, se arrodilló y les dijo: “Aquí hay dos criaturas”. Pese a su comentario, los policías dicen: “Al piso”.

Después de 3 minutos y 23 segundos de terror, al parecer, los uniformados se dan cuenta de que entraron en la vivienda equivocada. El hecho se registró el pasado miércoles 21 de junio de 2023.

Situación de mierda la que vivimos hoy mi flia, los niños, la niñera. Realmente no puede pasar equivocarse, romperme todo...momento de mierda...quien me arregla todo los destrozos....tratarnos como delicuentes, somos una flia laburadora...mis niños asustados debajo de la mesa y Cande siendo apuntada con un arma....voy a llegar hasta lo último...

Luego de lo ocurrido, la niñera subió un video a su cuenta de TikTok agradeciendo por todos los comentarios positivos que recibió, en los que aplaudieron la forma en la que protegió a los menores de edad.

"Hice algo que me salió así, prioricé a los nenes. No quería que me pasara nada a mí para no dejarlos solos a ellos. Me daba cosa que me agarraran, me llevaran y dejarlos solitos. Espero que esto también sirva para que mucha gente se dé cuenta de la violencia con la que estamos conviviendo. También para que no se repita, fue una situación traumática. No tanto para mí, yo entendí todo, sino para los nenes que son chiquitos y no entendieron nada", aseguró la niñera.

Entretanto, en la misma cuenta de TikTok, quien sería la mamá de los menores de edad, aseguró que realizó una denuncia.

"Van a venir a extraer el material de las cámaras, del momento del allanamiento y de allí se van a tomar medidas. Voy a buscar un abogado penalista, lo que pasa es que esto no todos lo quieren agarrar, pues es una denuncia a la provincia", dijo.