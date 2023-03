Niño acabó con las piernas amputadas tras ser llevado al médico por síntomas de gripa e inflamación

En la ciudad estadounidense de Flint, en el condado de Michigan, se presentó un doloroso caso que involucró a un niño de 7 años, a quien tuvieron que amputarle las piernas.

Todo se remonta a la época decembrina del año 2022, cuando el menor de edad comenzó a presentar síntomas de gripa y, además, un fuerte dolor muscular en las piernas.

Pese al malestar del niño y creyendo que todo se trató de efectos secundarios de la enfermedad, su madre, una mujer llamada Michel Stevenson, pasó por alto la gripa y prefirió no llevarlo al hospital.

Sin embargo, días posteriores, el pequeño de 7 años amaneció con las piernas bastante inflamadas y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital.

En el recinto médico, los padres del niño se llevaron la peor noticia, pues el pequeño efectivamente tenía gripa, pero también fue diagnosticado con estreptococo del grupo A, una bacteria alojada en el torrente sanguíneo que puede generar hipotensión arterial, fallo multiorgánico e incluso la muerte.

Pese al esfuerzo del personal médico, los músculos y extremidades del menor quedaron destruidos, por lo que fue necesario amputarle las dos piernas.

Las malas noticias no terminaron allí. En medio del proceso de recuperación, el niño sufrió una reacción inmunitaria que alcanzó a dañarle los riñones y el corazón. Por esta falla, se presumía que al pequeño se le deberían amputar también las manos, no obstante esto no fue así y sus padres pudieron estar más tranquilos.

Joven debió ser operada tras ataque de un perro

A Trinity Rowles le cambió la vida luego de que su perro la atacara. El animal le arrancó la nariz de una mordida a la joven de 20 años, que debió ser sometida a cuatro cirugías reconstructivas, entre ellas figura la de un injerto que no curó de la manera esperada.

Irish, un perro de raza considerada peligrosa atacó a la joven en el rostro. Las fauces del can también le causaron graves heridas en los brazos.

“Era el perro de rescate de mi papá, lo había tenido durante unos cinco años y era como un gran osito de peluche. Era tan adorable, siempre salía a verlo, incluso cuando mi papá estaba afuera de la ciudad”, manifestó la joven a The New York Post.

No obstante, el perro la atacó en medio de una discusión acalorada con su papá. La mujer presume que el ambiente tenso que se generó pudo haber motivado al animal a morderla.

“Estas razas son muy emocionales y ponerlos en situaciones de alto conflicto no es lo mejor para ellos”, recalcó la joven.