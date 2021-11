Niño ambientalista colombiano llegó a Glasgow: "Conocer a Greta Thunberg fue inspirador"

En Glasgow, durante la cumbre del COP26 , quedó claro que la causa ambiental no es solo un asunto de los Gobiernos, también hay niños y niñas que luchan por un futuro climático para su generación. Entre ellos está Francisco Vera , el ambientalista de 12 años que fue invitado al evento y que conoció a Greta Thunberg .

“Yo llego aquí porque soy embajador de la buena voluntad en Colombia y me invitó el programa Euroclima, que es una alianza entre América Latina y la Unión Europea. Conocer a Greta Thunberg es un momento muy inspirador, pues me dijo que me admiraba. Me pareció un espacio sumamente especial”, aseguró Francisco Javier Vera, ambientalista.

El nacido en Villeta, Cundinamarca, habló sobre los puntos de la agenda que deben ser tenidos en cuenta por los mandatarios: “Esos discursos se deben aplicar en Amazonas que se está incendiando y deforestando. También en los océanos que están repletos de plástico. O los polos, que se están derritiendo”.

Francisco Vera sabe que, si no se toman acciones concretas en Glasgow, su generación no tendrá un futuro: “Yo lo que quiero en mi vida es servir por el medio ambiente y servir para la vida”.