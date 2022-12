Niño de 10 años se gradúa de bachiller en EE. UU.

Un niño de tan solo 10 años de edad ya se graduó de su colegio en secundaria. Ahora, aspira a convertirse en un científico y eventualmente llegar a ser presidente de los Estados Unidos.

Tanishq Abraham, el protagonista de esta historia, habla sobre el reto que supone su prematura graduación: "la vida universitaria debería comenzar cuando estés listo, no cuando tengas cierta edad".

El menor, considerado un prodigio por muchos, recibió su diploma en una ceremonia especial en Sacramento, California. Tanishq, quien fue educado en casa por sus padres, cumplió con todos los requerimientos para graduarse del colegio y continuar con su educación superior.

Cuando tenía tan solo 4 años, se convirtió en la persona más joven en afiliarse a Mensa, una organización para individuos superdotados con cocientes intelectuales altos. Tan solo hay 110 mil miembros en el mundo.

"Mi cerebro funciona de la siguiente manera: cuando alguien me habla de un tema, toda la información se me viene a la mente. No sé qué pasa, pero así es como yo funciono", explicó el niño.

Los padres sabían que su hijo era especial, desde que dijo sus primeras palabras. "Yo sospechaba que era dotado, pero mi esposo no lo creía. Cuando tenía como dos o tres años, le hicimos un prueba del cociente intelectual, y ahí lo descubrimos", relató la madre del niño, Taji Abraham.

El propio presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, le envió una carta felicitándolo por su grado. Ahora su hermana menor, quien también tiene una inteligencia poco común, está tomando clases de nivel universitario.