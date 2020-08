Niño de 11 años fue obligado por su padrastro a cavar un hoyo que, le dijo, sería su tumba

Un niño de 11 años era explotado y maltratado por su padrastro en Cozumel, México. La Policía lo rescató, pero su agresor y la madre escaparon.

“Ya no quiero estar aquí, ya me cansé, he pensado en escaparme, en quitarme la vida”, decía el pequeño en uno de los audios que el menor logró grabar y a los que las autoridades tuvieron acceso.

El niño decía además que vivía con “miedo todos los días, de despertar y no saber qué va a pasar hoy, ya me cansé”.

Según los vecinos del menor, era obligado por su padrastro a hacer ventas callejeras, sin importar la pandemia.

Medios mexicanos informaron que el padrastro lo hizo cavar un hoyo luego de que el niño le reclamara por la muerte de su mascota, un loro. El hombre le decía que esa iba a ser su tumba.

Pese al miedo, un día el niño se atrevió a pedirle a una familia que le regalara algo de comida cuando estuviera en el monte, y les dio una hora para que le llevaran los alimentos.

Fue ahí que los vecinos decidieron llamar a la Policía y, además, regalarle ropa porque era forzado a estar desnudo.

Aunque la Policía acorraló al padrastro y a la madre del menor en la casa donde vivían, la pareja logró darse a la fuga.

El niño maltratado ahora está bajo cuidado de las autoridades.

