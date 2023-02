Niño de 12 años migrante murió en México intentando llegar a Estados Unidos: "Perdóname, hijo"

La desesperación por darle a su hijo un mejor futuro llevó a Darling Montufar, una mujer hondureña, a intentar llevárselo a Estados Unidos . Sin embargo, la travesía terminó en tragedia, pues el niño de 12 años murió en un accidente en México y ahora ella pide ayuda para poder sepultarlo en su tierra natal.



“Perdóname, hijo, por no correr más”, expresó a mujer, entre lágrimas.

Darling emprendió un viaje desde Honduras hacia Estados Unidos el pasado mes de enero. Lograron llegar hasta México, pero la búsqueda de mejores oportunidades terminó en pesadilla el lunes 6 de febrero.

“Apareció un grupo de gente, creo que eran grupos armados, la verdad no sé. Yo me desesperé, entonces mi hijo corrió, yo no lo pude alcanzar”, recordó la mujer.

Al no poder dar con el paradero de David, Darling regresó a Honduras para buscar ayuda. Fue entonces cuando se enteró de que el niño de 12 años murió en un accidente.

“Yo le pido, por favor, a las autoridades correspondientes que me ayuden a traer el cuerpo de mi hijo lo más pronto posible”, expresó.

Los restos mortales del niño de 12 años fueron hallados el martes 7 de febrero dentro de una camioneta que se volcó y quedó sumergida en un arroyo. David viajaba con otros 13 migrantes que también perdieron la vida.

Joven caleño murió tratando de cruzar desde México a Estados Unidos

Y es que las tragedias por parte de migrantes no cesan. Juan Pablo Montoya Tonuzco murió tratando de cruzar desde México a Estados Unidos por el caudaloso río Bravo. El 2 de diciembre del año pasado fue el último día en el que la familia del joven caleño supo de él.

Su viaje lo llevó hasta la ciudad de Piedras Negras, en el estado de Coahuila, un paso utilizado por muchos para cruzar ilegalmente. Allí, el joven murió ahogado por el peligroso caudal del río.



La familia de la víctima no se enteró sino hasta el 4 de febrero del trágico final y lo que ha hecho más profundo el dolor es el trámite para repatriar el cuerpo.

"Es demasiado costoso. El abogado nos dice que nos cobran 27 millones de pesos y no tenemos ayuda, solamente de las personas que nos han podido colaborar, pero es demasiado dinero", señaló la madre de Juan Pablo.

Entretanto, sus allegados piden ayuda a la Cancillería para poder regresar a este joven y darle cristiana sepultura en su tierra natal.