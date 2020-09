Niño de 13 años murió después de vacaciones por una ameba devoradora de cerebros

Tanner Lake Wall murió el 2 de agosto por una ameba devoradora de cerebros que habría adquirido mientras estaba de vacaciones en un campamento del norte de La Florida, EE. UU.

Devastado, su padre contó que decidieron llevarlo al médico unos días después de regresar del descanso, en el que estuvieron en un lago, porque Tanner tenía “náuseas, vómitos, dolores de cabeza bastante fuertes” y rigidez en el cuello.

En un primer centro médico les dijeron que se trataba de una faringitis estreptocócica, pero como sus síntomas no mejoraron fue trasladado y en el Shands at the University of Florida los médicos hicieron un diagnóstico sorprendente.

(Otras noticias: A Javier Ordóñez lo mataron en el CAI con un golpe en la cabeza: detalles de la investigación)

“Lamentamos decirle esto, pero su hijo no tiene meningitis bacteriana. Tiene una ameba parasitaria y no hay cura”, relató Travis Wall, padre del menor.

Aunque estuvo conectado durante algunos días a un respirador, su salud se deterioró y la familia decidió retirarle el soporte vital ya que, según el reporte médico, no tenía actividad cerebral.

Publicidad

Expertos han explicado que la naegleria fowleri, comúnmente conocida como la “ameba devoradora de cerebros” o “ameba come-cerebros”, puede causar una infección en el cerebro llamada meningoencefalitis amebiana primaria y se encuentran en agua dulce tibia, como lagos, ríos y manantiales.

(Le puede interesar: El papa Francisco habló del placer sexual, vea aquí lo que dijo)

Por ello, en canales locales la familia de Tanner solicitó que se pongan carteles de advertencia sobre los peligros de nadar en aguas cálidas durante el verano.

"La gente tiene que estar consciente que, desde julio hasta finales de septiembre, con las aguas calientes, esta ameba puede subirte por la nariz. Puede ser buceo. Puede ser natación, deportes acuáticos, esquí, cosas así”, dijo Travis Wall.