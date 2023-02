Niño de 3 años defendió a su madre a mordiscos y evitó que fuera robada por ladrones

Un insólito hecho quedó captado en cámara cuando dos sujetos pretendían robar, a plena luz del día, a una mujer que se encontraba en compañía de su hijo de 3 años, en el barrio San Vicente de la provincia de Córdoba, en Argentina. Sin embargo, su cometido se vio frustrado ante la valentía del pequeño, que se abalanzó sobre uno de los ladrones y le mordió el hombro.



En el video de seguridad se observa cómo dos hombres, uno vestido con camiseta blanca y el otro con una de color negro, se acercan lentamente a una joven que lleva a su hijo de la mano y la arrinconan para robarle, tirándola al piso.

En el forcejeo se escuchan los gritos de la mujer que pide ayuda y, en un acto de valentía, el pequeño que se aferra a su mamá se abalanza sobre uno de los delincuentes y le muerde el hombro, logrando que los ladrones se vayan sin llevarse absolutamente nada.

En un diálogo con el medio local E Ddoce TV, la víctima de 23 años comentó que se había cruzado con los sujetos cinco minutos antes de llegar a la casa donde ocurrió el ataque, y como le parecieron sospechosos, decidió guardar su teléfono en la parte delantera del pantalón, ya que esa era la única pertenencia que llevaba.



"Alcancé a tocar la puerta de la casa con las llaves y me puse en posición fetal para que no me sacaran el celular", aseguró la mujer. La víctima, identificada como Sofía, también explicó el acto heroico de su hijo que se interpuso entre ella y el ladrón, "empezó a pegarle al delincuente y hasta lo mordió en uno de los hombros", agregó.

El menor y su madre fueron asistidos por vecinos del sector que salieron a la calle al escuchar los desgarradores gritos de la mujer. Los ladrones, que no estaban armados, se dieron a la fuga.

El video fue compartido en redes sociales del medio argentino Todo Noticias y desató una ola de comentarios por parte de los internautas que mostraron su preocupación frente a los problemas de inseguridad en el país.

“Qué le pasa a la sociedad argentina que suceden estos hechos. Atacar a una señora con su hijito, cuantos hechos de estos suceden por día, qué clase de gente están educando”, “Un capo el nene, lástima que tenga que acostumbrarse desde chiquito a estas situaciones”, fueron algunos de los mensajes que destacaron.