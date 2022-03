Niño de 4 años afirma haber visto a su profesora sin ropa y con un policía en el jardín infantil

Un niño de 4 años le contó a su mamá que vio a su profesora sin ropa, "que le vio sus partes”, en un salón de clases del jardín infantil al que asiste el pequeño en Córdoba, Argentina. La docente fue apartada del cargo, pero la familia de la víctima sostiene que no ha recibido apoyo de la institución educativa.

Según contó la madre al programa El Show del Lagarto, el último día que su hijo fue a clase “él vino raro, se vino a acostar, le agarró fiebre, estuvo con vómito”. Al día siguiente, “cuando le voy a prender la tele, me dice ‘mamá, yo le vi la cola a la seño’, otra cosa me dijo, pero no lo voy a decir”, agregó.

El niño, en su relato, expresó que “vio a un policía que le quiso picar los ojos, ha querido decir que le quiso tapar los ojos”.

La mujer acudió de inmediato a las autoridades, que tomaron la declaración del menor sobre lo que presenció en el jardín infantil y vio a una psicóloga. “Lo mismo que me dice a mí se lo dice a todo el mundo”, sostuvo la mamá.

Sobre la profesora del jardín infantil “la han apartado, le han dicho que no se presentara al jardín”, dijo la mujer.

Pero respecto a las directivas afirma que no ha recibido respuesta, la rectora “no me dio bola, me dice ‘quedate tranquila, mamá, que todo se va a solucionar’”.

Del policía que estaba con la maestra en el jardín infantil “no sabemos nada”, dijo la mamá del niño, pero aseguró que “hay otro chiquito, pero con distinta maestra, un nene que manifiesta, de sala de 3 años, que también vio a su maestra bajándose el pantalón y con un policía”.

Según ella, los uniformados son distintos.