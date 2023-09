Niño de 5 años caminó más de 300 kilómetros para reunir dinero y donarlo a la caridad

Ollie Sainthouse, de 5 años, se convirtió en un héroe en Gran Bretaña luego de completar el desafío de caminar 200 millas, 321 kilómetros aproximadamente, con su padre, con el objetivo de recaudar miles de libras esterlinas para la caridad. Por ahora, se considera al niño como la persona más joven en terminar la famosa caminata de larga distancia en Reino Unido, que va de costa a costa.

De acuerdo con Paul Sainthouse, padre de Ollie, el niño es amante de los retos y las caminatas y en múltiples ocasiones han hecho excursiones a lo largo del territorio: “Ya ha completado 44 de los 114 picos Wainwright en el Distrito del Lago. Es un niño de números reales y le gusta saber qué ha marcado y cuán altos estaban los picos", expresó en el medio local Mirror.

Al principio, confesó Paul, el recorrido, que empezó en la localidad de Cumbria y terminó en North Yorkshire luego de 16 días, tenía como finalidad compartir un agradable espacio de padre e hijo, pero en la mitad del camino decidieron orientar su acciones a recaudar fondos para el Gran Servicio de Ambulancia del Aire del Norte, que funciona únicamente con donaciones.

Según el excursionista, no consideró esta opción antes porque no le quería poner esa presión excesiva a su hijo, que por su corta edad no estaba seguro de que pudiera terminar el trayecto completo.

"Pero seguimos progresando y a medio camino me di cuenta de que probablemente lo lograría. Fue entonces cuando me puse en contacto con mi esposa Rachel y decidimos comenzar a recaudar fondos", agregó Paul en el medio anteriormente mencionado.

La meta inicial era alcanzar a recoger al menos 500 libras esterlinas, pero sus expectativas fueron superadas luego de conseguir casi 9.000, más de 45 millones de pesos, para la organización, en la que hoy es llamado héroe.

La decisión de escoger el Servicio de Ambulancia como entidad beneficiaria nació de Ollie, cuando él y su padre presenciaron un rescate aéreo mientras estaban de vacaciones por Helvellyn en el Distrito de los Lagos, la tercera montaña más alta de Inglaterra. Un rescate que los dejó marcados hasta el punto de solo pensar en ellos al momento de elegir.

