Niño de 6 años era torturado por su mamá y padrastro: le amarraban las manos con alambre

En Moreno, Argentina , un hombre logró que las autoridades rescataran a dos hermanitos, de 6 y 9 años; el menor de ellos era torturado por su madre y padrastro. Se conoció que los pequeños vivían en malas condiciones y tenían señales de desnutrición.

El ciudadano, que es vecino de las víctimas, se comunicó con la Policía de ese país tras evidenciar los vejámenes a los que eran sometidos.

Con su celular en la mano, el sujeto acudió hasta la vivienda de los niños y los grabó. En las imágenes se aprecia el descuido en el que se encontraron.

Incluso, el hombre pudo constatar que el menor de los hermanitos era torturado al ver sus heridas en las muñecas, pues era amarrado con alambre.

“Mostrá las muñequitas a la cámara. ¿Te querés ir?”, preguntó el vecino al pequeño.

Conforme a lo revelado por TN , la denuncia por el abandono de los dos niños se instauró ante las autoridades.

Acto seguido, el padrastro y la mamá de los niños fueron detenidos tras ser acusados de “reducción a la servidumbre, privación ilegítima de la libertad, lesiones gravísimas y violación de la ley de drogas”.

La madre de los pequeños aseguró que los sometía a esos vejámenes porque “se portaban mal”, una situación que causó indignación entre los servicios infantiles que atienden el caso.

“Esto iba a pasar”

Tras enterarse de la situación, el padre biológico del niño de 6 años que era torturado aseguró que él y su familia están destrozados.

“Está golpeado por todos lados. Tiene golpes en la cabeza, un brazo roto y las muñecas marcadas porque lo ataban. Le dije a la justicia que esto iba a pasar y no me hicieron caso. Estamos destrozados porque no podemos ver a mi hijo así”, indicó el sujeto.