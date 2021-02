Niño de 7 años fue baleado durante robo en supermercado

Un delincuente armado que quería robar en un supermercado por poco causa una tragedia: en medio de un forcejeo con un militar que se encontraba en el lugar, un niño de 7 años fue baleado.

La lamentable situación ocurrió en Buenos Aires, Argentina . Los videos registrados por cámaras de seguridad dan cuenta de que la mañana del sábado pasado todo transcurría con normalidad en el local hasta que un hombre con arma de fuego llega a intimidar a una persona que se encontraba en la caja.

En ese momento inició un forcejo del comprador, que resultó ser un militar, con el ladrón y de allí derivaron dos disparos.

El niño de 7 años y su padre intentan resguardarse tras un estante, como se ve en las imágenes, y luego el adulto se percata de que el pequeño resultó herido.

“‘Papi, me voy a morir’, me decía mi hijo. Yo lo calmaba pensando que habían sido los estampidos. Me dice que le duele, le miro las piernas y se estaba desangrando en las dos piernas. Yo no entendía lo que había pasado”, le contó Mario Araóz al medio TN .

El menor tenía seis pedazos irregulares de metal, dos en una pierna y cuatro en la otra, por lo tuvo que ser sometido a cirugía.

Las autoridades detuvieron a dos personas señaladas de robo agravado por el uso de arma de fuego y lesiones.