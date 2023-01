Niño de 8 años confundió anfetaminas de su papá con el cereal del desayuno y el desenlace fue fatal

El pequeño tenía en su cuerpo 180 veces la cantidad letal de la sustancia. El padre nunca lo llevó al médico porque tenía antecedentes.

Curtis Collman II podría enfrentar hasta 40 años de prisión por la muerte de su hijo, Curtis Colman III, tras conocerse el dictamen de toxicología del pequeño. A su torrente sanguíneo llegaron unos 18.000 nanogramos de la metanfetamina.

Medios de Estados Unidos, donde ocurrió el hecho, señalan que al notar la situación con el menor decidió llevarlo a donde sus padres en lugar de comunicarse con el 911, pues tiene antecedentes y no quería tener un cara a cara con la Policía.

Los abuelos insistieron en que lo mejor era dar aviso a las autoridades, por lo que Colman padre huyó. Pese al esfuerzo, no hubo mucho por hacer y el niño murió.

El próximo 4 de diciembre se llevará a cabo la audiencia para determinar si el padre de 41 años es o no culpable del delito de negligencia con una custodia, pues el niño estaba bajo su responsabilidad.