Niño de 8 años encontró a su mamá muerta de un disparo en la cabeza

Un pequeño niño de apenas 8 años encontró a su mamá muerta, un doloroso feminicidio en Argentina que se le atribuye a la pareja de la víctima. El menor les contó a sus demás familiares que había escuchado una discusión entre su madre y la pareja de ella, la cual tuvo el peor desenlace.

Según lo reseñado por la agencia Télam, el hijo de la víctima vio al novio de su progenitora escapar tras una fuerte detonación. Al entrar a la casa fue cuando encontró a su mamá muerta.

La víctima fue identificada como Verónica Analía González, de 27 años, quien fue hallada con un disparo en la nuca por los agentes que arribaron a la escena del crimen en cuanto recibieron la llamada a la línea 911.

El principal sospechoso de este crimen fue identificado como Brian Alexis Baigorria, de 30 años. Este sujeto tiene antecedentes penales: uno por robo agravado y otro por resistencia a la autoridad.

Lleno de dolor, el padre de Verónica, Guillermo González, dijo en declaraciones a diversos medios que esperaba la captura del sujeto y pedía “cinco minutos con él en el calabozo, cinco minutos cara a cara". "Yo después pago lo que tenga que pagar”, anotó.

Agregó que por la acción del señalado homicida dos niños de 8 y 9 años ahora tienen a su mamá muerta.

“Quiero justicia. Esto pensé que no lo iba a vivir otra vez, porque es mi segundo hijo que fallece. No sé qué debo hacer. Quisiera que se entregue, que no pueda dormir ese tipo”, sentenció.

Cuando le preguntaron sobre si su hija era víctima de violencia de género, él contestó: “Las veces que me lo pregunté, me lo negó. Ella siempre me lo negó, pero uno como padre lo intuye”. Según la investigación, ante las autoridades no hubo denuncias de este tipo contra Baigorria.

Hijo asesinó a su madre

Otro caso de una mamá muerta, pero esta vez a manos de su propio hijo, fue revelado en México. El hombre confesó el parricidio hasta después de 8 días de haber cometido el crimen.

El atroz asesinato sucedió el viernes 17 de febrero de 2023, cuando este individuo apuñaló a su progenitora, identificada como Irma, de 60 años, con un objeto cortopunzante durante un altercado doméstico en la casa donde vivían.

El individuo, quien fue identificado como Aldo Pablo “N”, fue interrogado y confesó que asesinó a su madre a sangre fría en medio del altercado doméstico.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080. Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320