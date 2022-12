Niño de 8 años se casó con mujer de 61 porque “un fantasma se lo ordenó”

En la ceremonia, a la que asistieron cerca de 100 invitados, hubo intercambio de anillos y el tradicional beso.

La familia del niño, que asegura haber recibido la orden del fantasma de un antepasado muerto, pagó a la novia unos 580 euros para que accediera a la realización del compromiso, según informa el Daily Mail.

Desde de que se supo la noticia, las críticas no se hicieron esperar, pero los allegados del pequeño se han defendido afirmando que se trata de un ritual y que no tiene carácter vinculante, pues los recién casados no firmaron certificado matrimonial y no tienen que vivir juntos.

La madre de Salene, como se llama el menor, aseguró que el niño "lleva el nombre de su abuelo", quien nunca se casó y quién se habría comunicado con él pidiéndole que se casara con la mujer.

La novia, Helen, quien trabaja en reciclaje y cuyos hijos tienen edades comprendidas entre 37 y 27 años, estaba feliz con el arreglo, pues dijo que está cumpliendo un deseo de los antepasados.