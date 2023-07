Niño de cinco años murió a manos de sus padres adoptivos tras ser torturado

Un caso de maltrato infantil tiene desconcertados a los habitantes del condado de Westmoreland, en Pensilvania, Estados Unidos, donde un niño de cinco años fue asesinado por sus padres adoptivos, quienes al parecer lo aborrecían desde hace un tiempo. El pequeño tenía múltiples hemorragias cerebrales y heridas graves que le provocaron la muerte.



De acuerdo con el fiscal a cargo del caso, el niño, identificado como Landon Maloberti, fue adoptado por Lauren E. Maloberti, de 34 años, y su esposo, Jacob N. Maloberti, de 33. Sin embargo, en lugar de protegerlo y cuidarlo lo sometieron a un “abuso infantil grave” que lo condujo a una muerte a temprana edad.

El maltrato fue descubierto por la policía luego de que los hoy procesados llevaran al pequeño, inconsciente, al Hempfield Neighborhood Hospital, en Greensburg, el pasado 30 de enero de 2023. Debido a la gravedad de sus heridas, Landon tuvo que ser trasladado al Hospital de Niños del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh para recibir atención especializada y se inició una investigación en contra de sus padres adoptivos.

Durante el procedimiento, las autoridades revelaron que el niño había sufrido lesiones graves, incluyendo “traumatismo por fuerza contundente en la cabeza, cuello, torso y extremidades”, aseguró Nicole Ziccarelli, fiscal del distrito. Asimismo, el personal médico describió que el cerebro de Landon fue “borrado” al haber sufrido tres hemorragias cerebrales.

Por otro lado, se conoció que los padres adoptivos tenían otros cinco hijos que fueron entrevistados en la investigación y brindaron detalles escalofriantes relacionados con el abuso. Según los menores, Landon era el único al que la pareja golpeaba y solían escuchar sus gritos de dolor durante las golpizas.

Publicidad

Los niños revelaron que la madre utilizaba todo lo que estaba a su alcance para reprender al pequeño, incluyendo su mano abierta, una cuchara de madera e incluso una botella con atomizador. Adicionalmente, un intercambio de mensajes entre los acusados demostró que ambos aborrecían a su hijo adoptivo y tenían sentimientos de “desdén” por él desde hace aproximadamente un año.

Antes de que la verdad saliera a la luz, Lauren Maloberti creó una recolecta en la página de GoFundMe para cubrir inicialmente los gastos del hospital del niño y los honorarios legales, y luego para pagar su funeral.

“La tragedia golpeó a nuestra familia cuando nuestro precioso bebé no respondió. Lo llevé a urgencias y lo entubaron pero no ha respondido desde entonces. El resultado no se ve bien. Mientras estábamos en el hospital, el CPS nos quitó la patria potestad en espera de la investigación. Estoy devastada. Estamos devastados. Ambos necesitamos buenos abogados. Mis hijos son mi mundo. Cualquier pequeña ayuda nos ayuda mientras navegamos por la vida en este momento con nuestra nueva incertidumbre. Ayúdanos a luchar. No puedo vivir sin nuestros hijos y ya estoy perdiendo a mi hijo”, decía la publicación que ya fue borrada.

Publicidad

Lauren Maloberti fue acusada bajo los cargos de homicidio criminal, asesinato en primer grado, asalto agravado de un niño, conspiración criminal y por poner en peligro el bienestar de los niños. Por su parte, Jacob Maloberti enfrenta cargos de homicidio criminal y dos cargos de asalto agravado y conspiración criminal.

Ambos se encuentran actualmente detenidos sin derecho a fianza en la prisión del condado de Westmoreland, en espera de la lectura de cargos programada para el próximo 8 de agosto.