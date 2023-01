Niño dijo haber sido entrenado por talibanes y confesó el asesinato de seis soldados

Aunque el grupo insurgente negó usar menores para cometer este tipo de actos, autoridades afganas afirmaron tener fotos que incriminan al adolescente.

"Fue detenido en la ciudad de Jalalabad por la Policía. El menor ha estado involucrado en el asesinato de seis miembros de las fuerzas de seguridad en la provincia", dijo Attaullah Khogyanai, portavoz del gobernador de Nangarhar.

De acuerdo al funcionario, el niño de 13 años identificado como Imam-ul-Din fue enviado a Nangarhar por los talibanes hace unos siete meses para asesinar a miembros de las fuerzas de seguridad.

"En la investigación inicial, el niño confesó haber matado a tiros a seis miembros de las fuerzas de seguridad" en los últimos siete meses, aseguró.

El gobernador de Nangarhar, Shah Mahmoud Myakhail, afirmó en un comunicado que el menor, quien ha sido residente de la provincia suroriental de Khost, "fue especialmente entrenado con tácticas especiales por los talibanes y luego enviado a Nangarhar para la misión de asesinato".

El portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, negó la participación como combatientes de menores de edad en las filas del grupo insurgente.

"No confirmo esto, en nuestras filas a los niños menores, como los de 13 años, no se les permite operar", recalcó.

Según el portavoz del gobernador, hay video y fotos del niño que no se compartieron con los medios de comunicación para respetar su dignidad.

La Policía Antiterrorista de la provincia remitió oficialmente al adolescente al Departamento de Menores de la Oficina del Procurador General para llevar a cabo una investigación completa.

El uso de niños en ataques suicidas por parte de los insurgentes no es algo nuevo, pero en los últimos años rara vez se ha sabido de algún menor involucrado en actividades terroristas o una misión de asesinato tan larga sin ser detenido por las fuerzas de seguridad.

Los menores son unas de las víctimas más vulnerables de la cruenta guerra afgana, obligados a abandonar las escuelas, heridos o mutilados al quedar atrapados en la línea de fuego o por la manipulación de minas en los campos.