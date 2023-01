Niño guatemalteco que falleció en frontera de EE. UU. y México tenía influenza

Al parecer Felipe Gómez Alonzo, de 8 años y que murió bajo custodia de la patrulla fronteriza, cruzó enfermo.

Entre tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró que su país recortará "toda" la ayuda económica que concede anualmente a Guatemala, Honduras y El Salvador como represalia por la llegada de caravanas de migrantes a territorio estadounidense.

"Honduras, Guatemala y El Salvador no están haciendo nada por EE. UU., sino que se están llevando nuestro dinero. Se dice que se está formando una nueva caravana en Honduras y no están haciendo nada al respecto. Cortaremos toda la ayuda a estos 3 países, ¡se han aprovechado de EE. UU. durante años!", dijo Trump en Twitter.

El mandatario ya formuló una amenaza similar en octubre, cuando aseguró que recortaría "sustancialmente" la ayuda al Triángulo Norte de Centroamérica, pero luego no tomó ninguna medida al respecto.

Según los últimos datos oficiales del Departamento de Estado, en el año fiscal 2018 (de octubre de 2017 a septiembre de 2018), EE.UU. destinó 84 millones de dólares en asistencia extranjera a Guatemala, 58 millones de dólares a Honduras y otros 51 millones a El Salvador.

Parte de esos fondos se canalizaron a través de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo (Usaid), y a ellos debe sumarse una partida del Pentágono destinada a financiar la lucha contra narcóticos, que en el año fiscal 2017 ascendió a 42 millones de dólares en toda Centroamérica.

El Congreso no ha aprobado aún los fondos que la Casa Blanca solicitó para el año fiscal 2019, que comenzó en octubre, pero la propuesta contempla la entrega de 69 millones de dólares para Guatemala, 66 millones para Honduras y 46 millones para El Salvador.

Trump ha recortado sustancialmente la ayuda a Centroamérica desde que llegó al poder en enero de 2017, y los fondos que solicitó para este año fiscal suponen una reducción del 29 % respecto al periodo anterior, que terminó en septiembre, de acuerdo con un informe del servicio de investigación del Congreso.

El mandatario tiene el poder de proponer menos fondos para Centroamérica en su siguiente propuesta de presupuesto, pero la decisión en última instancia es del Congreso.

Además, en ningún caso Trump puede detener el desembolso de la ayuda autorizada por el Congreso para la región, según el centro independiente Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA).

La inmigración a EE. UU. desde los países del Triángulo Norte de Centroamérica se ha incrementado en los últimos años.

Desde octubre pasado, al menos 9.000 centroamericanos, principalmente de Guatemala, El Salvador y Honduras, entraron a México en varias caravanas para dirigirse a la frontera con EE. UU. a pedir asilo y miles de ellos todavía están esperando en la ciudad fronteriza de Tijuana.

