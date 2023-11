Niño le escribió carta a Papá Noel pidiéndole ladrillos para reconstruir su casa incendiada

A menos de un mes para el inicio de la Navidad, Gonzalo, un niño de 7 años en Argentina, le escribió una carta a Papá Noel pidiéndole que para estas festividades le regale ladrillos para reconstruir su casa que había perdido en un incendio.



“Querido Papá Noel: para esta Navidad quiero pedirte ladrillos para hacer mi casa. Te quiero mucho”, dice la carta.

Esta Navidad y las festividades de fin de año no serán sencillas para Gonzalo y su familia, ya que un voraz incendio destruyó todo lo que tenían y, por recomendación de los bomberos, tuvieron que derrumbar los pocos ladrillos que no fueron calcinados por las llamas.

En diálogo con Todo Noticias, una vecina de Gonzalo aseguró que “el terreno quedó pelado, porque las paredes que se ven en la foto eran inseguras y el riesgo de derrumbe era inminente”.

El drama del menor y su familia llegó a oídos de una profesora del colegio Villa Devoto School. Junto a sus estudiantes, la maestra decidió armar una rifa solidaria para comprar materiales que ayuden a reconstruir la casa de Gonzalo.

Una de las alumnas de la profesora dijo en Todo Noticias que todos los martes se juntan para hacer proyectos que ayuden a la comunidad. “Empezamos a activar y a meterle fuerza a esto porque ya se están terminando las clases y se nos va a ser más difícil coordinar todo”, dijo.

A pesar de que la rifa les va a poder ayudar a la familia de Gonzalo, la estudiante afirmó que se necesitan materiales que son muy costosos. “Todo lo que pueda ayudar y servir en esta situación es genial”, apuntó.



Para juntar los recursos que el niño de 7 años y su familia requieren, los estudiantes rifan cartucheras, cuadernos, accesorios para celulares, entre otras cosas.

“Siempre me sumo. Me encanta ayudar y hacer lo mejor posible. Esta situación me impactó porque es una locura que un chiquito pida ladrillos a Papá Noel. Te parte el corazón”, puntualizó la alumna.