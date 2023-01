Niño murió en la misma carretera donde su madre fue arrollada meses atrás

El pequeño de 13 años y dos allegados caminaban hacia una gasolinera por la vía US 19, en Florida, cuando una camioneta los embistió y se dio a la fuga.

El niño Tyler Pittard y uno de los adultos que lo acompañaban murieron en el sitio, mientras que la tía del menor se encuentra en estado crítico en un hospital.

Según medios estadounidenses, un conductor se comunicó con las autoridades para informar que creía ser el responsable del accidente fatal, pero que en su momento pensó que había arrollado a un venado.

“He vivido aquí 56 años y nunca he visto a un venado en la carretera”, declaró Bruce Branch, tío abuelo del pequeño Tyler.

La familia del niño no puede creer que la tragedia golpee nuevamente a su puerta.

En enero de este año la mamá del menor, Mindy O’Neill, murió arrollada en la misma vía de Palmetto donde falleció su hijo.