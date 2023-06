Niño que fue atropellado por un carro volvió a caminar tras dos años de recuperación

Denis Jack Ward tenía 4 años de edad cuando fue atropellado por un carro delante de su familia. Aunque el pronóstico de los médicos era negativo, dudando de que el niño pudiera caminar de nuevo, el pequeño demostró su fortaleza y se puso en pie por cuenta propia, dos años después del accidente.



Todo sucedió cuando el niño se dirigía hacia un puesto de granizados que se encontraba al otro lado de la calle. Emocionado por el helado, el pequeño cruzó a toda velocidad sin ver que un automóvil se aproximaba en su dirección.

Cuando iba en la mitad de la calle, Denis Jack fue impactado por el vehículo y su pierna derecha se abrió en dos con una fractura abierta. De acuerdo con la madre del niño, Dionne Leadbetter, los hechos se presentaron en la localidad escocesa East Lothian frente a su mirada.

“Para cuando fui a agarrarlo, un auto ya lo había atropellado. Mi hijo se derrumbó en el suelo y yo me derrumbé por completo”, recordó en medios locales. “Cuando llegó la ambulancia, le cortaron el pantalón y su pierna se hinchó hasta tres veces su tamaño”, detalló.

El pequeño fue trasladado de urgencias al hospital de Edimburgo, donde los médicos le dieron un pronóstico devastador. Según los especialistas, era necesario amputarle la pierna y no estaban seguros si alguna vez volvería a caminar debido a la gravedad de sus lesiones.

Pese a esto, el equipo de profesionales decidió someter al niño a cuatro cirugías en la pierna en el lapso de un mes, reparando el hueso roto y realizando un injerto de piel. Durante cinco meses, Denis Jack estuvo en silla de ruedas y tuvo que pasar por un arduo proceso de rehabilitación para aprender a caminar de nuevo.

Dos años después, no solo logró ponerse en pie por cuenta propia, sino que también volvió a jugar fútbol y volver a la escuela con normalidad. “Mi mejor recuerdo fue cuando me puse de pie y caminé por primera vez. Tenía una gran sonrisa en mi cara y estaba muy feliz. Cuando sea grande, quiero ser un superhéroe, pero sé que no existen, así que tendré un trabajo de superhéroe en su lugar”, aseguró el niño, que ya tiene 6 años, al diario local Mirror.

De acuerdo con los padres de Denis Jack, gran parte de la recuperación se posibilitó gracias a la fortaleza mental de su hijo y la determinación que tenía para volver a hacer las cosas que más le gustaban. Asimismo, agradecieron al personal del hospital por sus esfuerzos en pro de ayudarlo: “Todos fueron increíbles, le han devuelto la vida a nuestro pequeño”.