Niño recibe tiro en persecución a delincuentes: “no voy a poder jugar más”

Un niño de 10 años recibe tiro en una pierna cuando delincuentes intentaban escapar de la Policía en una localidad de Buenos Aires, capital de Argentina .

En una noche de ronda de la Policía observaron un vehículo con varios sospechosos que huyeron en cuanto sintieron la presencia de la patrulla. Al verse acorralados empezaron a hacer disparos y es cuando el niño recibe tiro en la pierna.

El menor de 10 años, cuenta la madre, estaba haciendo un mandado frente a su casa cuando ocurrió el tiroteo. “Ahora Alexis me dice que no va a salir más, llora, pregunta '¿por qué me pasó esto a mí? No voy a poder jugar más a la pelota”, explicó la mujer.

En imágenes tomadas por vecinos se ve la angustia de la familia y de los policías por transportar al menor a un hospital para que recibiera atención. La bala se alojó en la pierna y, por fortuna, el pequeño de 10 años ya está fuera de peligro.