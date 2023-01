Niño relata cómo fue torturado por teniente venezolano tras tomar figuritas de un pesebre

“Me metió la cabeza en un tubo de agua”, señala el pequeño de 11 años. Otro menor también habría sufrido vejámenes.

El cuerpo de investigaciones policiales de Venezuela indaga la denuncia del niño, que tuvo lugar en el estado de Anzoátegui. Aparentemente, otros funcionarios de la Guardia Nacional, en la Escuela de Formación de Tropa Hugo Chávez, participaron en el hecho.

Este fue el indignante testimonio del niño: “el teniente Arellano me metió la cabeza en un tubo de agua con las manos en la espalda, me electrocutó, me agarró por la cabeza y me metió unas cachetadas durísimo que me caí al piso, y me agarraron por las orejas; me empezaron a pegar la cabeza contra la pared”.

Señala que, además de la tortura, vinieron amenazas: “que si le decía a mi papá, que iban a ser el muñeco de mis pesadillas”.

Los guardias que presuntamente torturaron a los dos menores de edad, luego de que junto a otros niños de la comunidad de San Tome agarraran las figuras de un pesebre, difundieron un video para exculparse.

El director del cuerpo de investigaciones judiciales, Douglas Rico, dijo que ya hay una averiguación que involucra al guardia nacional Anderson Arellano. La madre del niño informó que fue contactada por la Fiscalía de menores.

La ONG CECODAP reportó, en el año 2018, 267 homicidios de niños y adolescentes en manos de funcionarios policiales o militares en Venezuela, en distintas circunstancias.