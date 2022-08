Niño se suicidó, pero antes grabó un video explicando sus motivos: “Siempre fuiste así mamita, mala"

Un niño de 10 años fue encontrado muerto en su casa, ubicada en Manantay, Perú, luego de dejar un doloroso video en el que explica los motivos por los cuales se suicidó.



María Chino Barreto, madre del menor, fue quien lo encontró colgado cuando regresaba de trabajar, el pasado 7 de agosto.

El menor, llorando, hizo un video en el que explicaba porque se quería quitar la vida: "Siempre nos gritas, siempre fuiste así mamita, mala, nos pegabas, todo te molestaba (...) Siempre decías ‘¿por qué he tenido hijos?, ¿por qué no se mueren?’”, dice en el video.

El pequeño vivía en una casa humilde junto a su madre, padrastro y cuatro hermanos. Vecinos de la familia le confirmaron a medios locales que el niño sí era maltratado.

Por su parte, la madre del menor reconoció que en varias ocasiones le gritó a sus hijos y hasta lo insultó, pero que nunca lo golpeó. “No lo he castigado y tampoco golpeado. Mi esposo me dijo que no tenía por qué gritarle o insultarlo, que no lo tratara como mi enemigo”, declaró Barreto para el medio local Caraota Digital.



No obstante, un tío del menor reveló que su sobrino sí era golpeado por su padrastro: “Esto es una cadena. El padre corregía al muchacho y como él no le hacía caso, parece que la madre le descargaba el enojo”, expresó.

Entretanto. las autoridades del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú comunicaron que abrieron una investigación contra la mamá, así como el entorno donde él vivía.