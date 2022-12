Niño secuestrado por EI aprendió a hablar inglés en cautiverio y ahora cuenta su impactante historia

“Toda la noche bombardeaban nuestra casa”, dice el pequeño Ayham Elias. Una mujer estadounidense fue su ángel en los más de tres años que estuvo retenido.

Elias, de 8 años, se reunió con su familia en noviembre pasado, pero hasta ahora se conoce su testimonio de supervivencia.

Mientras permaneció en Al Raqa, ciudad controlada por el Estado Islámico, vivió junto a una mujer a la que llamó Sam y con su hijo .

Ayham afirmó que a Sam la obligaban a aceptar que su hijo saliera en propaganda del Estado Islámico.

“Ellos le apuntaron con un arma en su cabeza y le dijeron tienes que hacerlo”, revela.

Pasan los días y Ayham extraña a esa familia con quien compartió mucho tiempo.

“Él (Yusuf) me dijo: no me olvides. Si lo haces, me haré popó en tu cabeza”, cuenta el pequeño iraquí.