Niños de 1, 4 y 6 años se escondieron en un congelador: el inocente juego tuvo desenlace fatal

Aunque el electrodoméstico no estaba conectado, cuando bajaron la puerta esta se aseguró y les impidió salir. Murieron asfixiados.

Según el reporte de las autoridades de Florida, Estados Unidos, los pequeños estaban jugando en el patio de la vivienda y, tal vez en medio de su curiosidad, decidieron entrar al aparato que había sido recientemente comprado.

Una de las mujeres de la casa salió para llamarlos, pero no los encontró. Después de llamarlos y no obtener respuesta, decidió despertar a otra adulta que dormía en la casa para que le ayudara en la búsqueda.

Intentaron hallarlos en el mismo inmueble y en otra propiedad, pero no tenían rastro de los pequeños.

Finalmente decidieron observar en el congelador y se llevaron la sorpresa: estaban allí escondidos, pero ninguno respiraba. Los esfuerzos por reanimarlos, tanto de ellas como de los paramédicos que llegaron a la escena fueron infructuosos, pues ya habían perdido la vida.

Las investigaciones apuntan que justo cuando ingresaron al electrodoméstico, que no estaba en funcionamiento, cerraron la puerta y el candado se encargó de no dejarlos salir.

Aunque la indagación sigue abierta, no hay sospecha de que se haya tratado de un hecho premeditado sino de un accidente casero.

El Departamento de Niños y Familias de Florida ha sido notificado, informó la oficina del condado de Suwannee.