Niños venezolanos viajarán a Perú para reencontrarse con sus padres que huyeron por crisis económica

Cerca de 120 pequeños tendrán la oportunidad de pasar Navidad junto a sus familias gracias a una ONG que costeó los pasajes y les va a cumplir su sueño.

“Lo quiero mucho y también lo extraño”, expresa Gonzalo Mendoza, de 4 años, quien se reencontrará con su papa después de 5 meses.

Geisa Mendoza, la mamá, llora porque se separará de él y su otro hijo. Ella también viajará a Lima, pero en bus, en donde iniciarán una nueva vida juntos, lejos del país que los vio crecer.

“La situación en la que estamos viviendo no es la ideal para ellos y para nadie en realidad. Estamos tratando de recuperar lo que antes teníamos para poderles brindar a ellos un mejor futuro”, asegura Geisa.

Así como ellos, las demás familias quieren dejar atrás el drama para conseguir alimentos y medicinas, pero las lágrimas no se pueden evitar en medio de la separación.

“Aquí ya no podemos, nos estamos ahogando. No es mentira, lo que dice el mundo no es mentira”, expresa Marisei Durán, tía de Gonzalo.

Con el aporte de empresarios de ambos países, se reunieron 120.000 dólares para apoyar esta iniciativa.

“El fin total es reagrupar a más de 200 niños con sus padres en Perú”, asegura Osmary Pérez, coordinadora de la ONG ‘Venezolanos en Perú’.

