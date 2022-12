No aguantó más, presidente de Sudáfrica dimite de forma inmediata

A pesar de afirmar que no lo haría, Jacob Zuma renunció luego de que su propio partido le diera un ultimátum para que abandonara el cargo.

El mandatario, que había resistido a la presión del Senado, acató la petición de su partido, el Congreso Nacional Africano (CNA). El CNA había amenazado a Zuma con proponer una moción de censura en el senado este jueves, si este no abandonaba el cargo.

En la mañana, antes de la alocución presidencial en la que anunció su renuncia, Zuma había dicho que no temía la advertencia de su partido, solo se iría si el Parlamento se lo exigía.

El ahora exmandatario, que llegó al poder en 2009, ya se había enfrentado a ocho mociones de censura anteriormente, pero ninguna desde su propio movimiento.

Sobre Zuma recaen varías escándalos políticos y financieros. En 2016, la Corte Constitucional lo acusó de no devolver el dinero estatal que usó para renovar una propiedad privada. También era sindicado de ser una marioneta de los Gupta, una de las familias más ricas de Sudáfrica.

La renuncia del mandatario coincidió con el operativo realizado por las autoridades sudafricanas a la mansión de los Gupta. Allí las autoridades capturaron a tres personas, ninguna perteneciente a la familia, y confiscaron varios documentos.

Las detenciones se dieron en el marco de la investigación por desvío de dinero público y tráfico de influencias en la que están vinculados tantos los Gupta como Zuma.

La salida del mandatario deja un gran vacío institucional en el Gobierno y en el CNA, cuyos miembros han sido presidentes desde el establecimiento de la democracia en el país en 1994.

El CNA debe buscar una forma de recuperar la estabilidad y confianza del electorado. Atrás quedaron los años en los que el Congreso Nacional Africano, del que Nelson Mandela es su principal referente, era símbolo de la libertad y lucha en contra del apartheid. Los escándalos de corrupción y el desgaste de más de 24 años en el poder han afectado su imagen.