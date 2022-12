No al uso del preservativo en la industria pornográfica se impuso en California

California es la capital del cine, incluido el pornográfico. El pasado martes, en el marco de las elecciones presidenciales, decidieron sobre una propuesta que buscaba imponer que los actores de cine para adultos usen condones en sus escenas para evitar que contraigan enfermedades como HIV, gonorrea, sífilis o VPH.

"No deberías enfermarte en la práctica de tu oficio", explicó a la AFP el doctor Gary Richwald, profesor universitario y exdirector del programa de prevención de enfermedades sexuales de Los Ángeles.

¿Cuál es el problema de usar un condón? Ninguno, responden en la industria pornográfica. Pero si pasa la propuesta, cualquier actor o productor es sujeto a una acción penal únicamente por no usar preservativo.

Actores, que cuentan con el apoyo de varias organizaciones de prevención del HIV, apelan al derecho que tienen sobre su cuerpo y quieren que el condón sea una opción más que una imposición. Defienden el sistema de tests -no obligatorio- cada 15 días, que según Richwald es poco confiable porque los períodos de incubación muchas veces son más rápidos.

Sin embargo, con más del 90% de los votos escrutados se dio a conocer que la mayoría de californianos votaron no a esta propuesta.

¿Cuál su opinión sobre este polémico tema?