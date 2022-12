No creo que una acción militar lleve a la paz duradera en Siria: Obama

El presidente Barack Obama, dijo este martes ante la Asamblea General de la ONU que no cree que una acción militar lleve a la "paz duradera" en Siria, al pedir al Consejo de Seguridad de ese organismo que apruebe una resolución "fuerte" contra el uso de armas químicas.

"En Siria creemos que el punto de partida debe ser que la comunidad internacional asegure la prohibición de las armas químicas", afirmó el mandatario durante su discurso.

Según Obama, tiene que haber "una fuerte resolución" del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para asegurar que las armas químicas no son usadas en Siria ni en ningún otro país, y "verificar" que el presidente Bashar al Asad cumple con sus compromisos.

"Si lo logramos, enviaremos un fuerte mensaje sobre que el uso de armas químicas no tiene lugar en el siglo XXI", subrayó.

Tras el acuerdo en Ginebra entre Washington y Moscú para destruir el arsenal químico sirio, Estados Unidos busca ahora una resolución que invoque el Capítulo 7 de la Carta de la ONU, que abriría la puerta a sanciones o incluso al uso de la fuerza en caso de que el régimen sirio no cumpla con los términos del pacto.

El mandatario volvió a insistir en que EE. UU. considera probado que el régimen sirio usó armas químicas contra civiles en el ataque a las afueras de Damasco del pasado 21 de agosto y enfatizó que sería "un insulto a la razón humana" pensar lo contrario.

Obama reiteró, además, su apuesta por la vía diplomática y dio la bienvenida "a la influencia de todas las naciones", en alusión a la colaboración con Rusia, "para lograr una solución pacífica a la guerra civil siria".

Asimismo, señaló que EE. UU. destinará 340 millones de dólares más a ayudar a los refugiados sirios.