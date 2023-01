"No es de izquierda ni de derecha, es del pueblo": Residente apoya protesta pacífica en Colombia

El artista puertorriqueño envió un mensaje donde se mostró sorprendido por videos que le llegaron de la situación que vive Colombia desde el jueves.

El reconocido cantante de rap Residente manifestó su apoyo a la protesta pacífica y destacó la masiva participación de la ciudadanía durante la jornada de paro nacional del jueves 21 de noviembre en Colombia.

"Cerca de un millón de personas manifestándose pacíficamente, eso es histórico", aseguró el también activista público, a través de un video difundido por redes sociales.

Residente también anotó que "los gobiernos, por lo general, cuando se asustan, tratan de desestabilizar creando grupos de vándalos", lo cual, según él, "son trucos viejos", que ya se conocen y en los cuales "las nuevas generaciones no van a caer".

"Lo importante es que no politicen esto. Este mensaje no es para que los grupos de izquierda ahora cojan este video. Estos no es de izquierda ni de derecha, esto es del pueblo", concluyó.