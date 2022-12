“No es fácil empezar de nuevo y ver que no me quedó nada”, dice afectada por huracán María

Inundaciones, casas destrozadas, desabastecimiento de comida y gasolina y sin luz permanece mayoría de poblaciones en Puerto Rico, donde 13 personas murieron.

La situación, cinco días después de que María partiera por la mitad una isla que atravesaba ya de por sí una crítica situación económica, es muy difícil, con la infraestructura eléctrica prácticamente inoperante -salvo puntos específicos como hospitales- y las telecomunicaciones en precario estado.

El Ejecutivo, con el gobernador Ricardo Rosselló a la cabeza, trata de multiplicarse para que el país salga adelante y apela a la ayuda de Estados Unidos, al que está unido como estado libre asociado, si bien el presidente del país norteamericano, Donald Trump, se ha comprometido con la isla y anunció una visita.

Rosselló ha insistido en su petición de ayuda a Estados Unidos y apela a que Washington garantice el soporte que necesita ahora la isla, literalmente devastado por un huracán María, catalogado por algunos especialistas como el más poderoso de la historia.

"Lo que estamos sugiriendo inicialmente es que nos aseguremos de conseguir los aviones necesarios, las capacidades necesarias para que podamos llegar a la gente", dijo Rosselló a la prensa estadounidense, ya que aunque se trata de recobrar la normalidad en la capital y las principales ciudades en las zonas aisladas el panorama es desolador.

Huracán María deja graves afectaciones en Puerto Rico, Dominica y... "Necesitamos prevenir que ocurra una crisis humanitaria en Estados Unidos, pues Puerto Rico es parte de Estados Unidos", subrayó, en un intento de que Washington no se olvide de la isla, donde todavía hay miles de refugiados.

Rosselló insistió en que además de la ayuda de emergencia, Puerto Rico va a necesitar soporte financiero para poner en marcha la reconstrucción.

Aunque la situación de la infraestructura eléctrica es crítica por permanecer prácticamente inoperante -el país sobrevive con plantas de diésel-, Centro Médico, el principal hospital de la isla, ya tiene servicio.

Ante el colapso de la infraestructura eléctrica, las plantas con diésel han sido la alternativa durante los primeros días, aunque se teme que el combustible comience a escasear.

La producción de hielo se ha ralentizado precisamente por la falta de combustible, que es buscado de forma desesperada en las gasolineras, muchas de las cuales permanecen cerradas, por la población.

El Departamento de Asuntos del Consumidor (Daco) informó que 200 camiones distribuyen al día combustible.

El secretario del Daco, Michael Pierluisi, pidió a la población que no acuda a las estaciones de gasolina a no ser que se trata de una situación de emergencia, ya que los mayoristas todavía solo operan a un 40% de su capacidad y se producen grandes aglomeraciones.

Los puertos están ya operativos y las embarcaciones con alimentos y suministros van llegando a la isla con ayuda, como también lo hace personal de agencias federales estadounidenses.

La situación en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan es confusa y aunque desde hace días hay enlaces con Estados Unidos, hay información que apunta a que cientos de personas -principalmente turistas- permanecen varadas en la infraestructura para intentar salir de la isla sin que hayan podido tomar sus vuelos todavía, que hoy se prevé se inicien a nivel transoceánico.

El alcalde del municipio de Quebradillas, Heriberto Vélez, señalo que el Gobierno ha creado un clima de histeria al exagerar el riesgo de rotura en la presa Guajataca, la principal del área oeste.

La situación en Puerto Rico sigue de alerta y el Servicio Nacional de Meteorología informó potenciales inundaciones a causa del paso por la isla de una onda tropical.

