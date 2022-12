No está prevista una reunión entre Barack Obama y Raúl Castro en Panamá

Ben Rhodes, asesor presidencial sobre Seguridad Nacional de la Casa Blanca, indicó se espera tan solo un saludo entre ambos mandatarios, mas no un encuentro bilateral.

Rhodes también descartó que Washington y La Habana vayan a anunciar antes de la Cumbre de las Américas, prevista para el 10 y 11 de abril, la apertura de sus respectivas embajadas.

Ricardo Zúñiga, asesor presidencial para asuntos hemisféricos, dio por descontado que Obama tendrá la oportunidad de conversar con el presidente cubano Raúl Castro durante la cumbre aunque sólo tiene prevista una reunión bilateral formal con el mandatario panameño Juan Carlos Varela.

"No podemos anticipar exactamente cómo será la interacción, pero seguramente podrán platicar sobre un proceso que lleva un tiempo necesario para tratar temas que nos han separado por 50 años", dijo Zúñiga. "Estamos satisfechos porque va como debe ser, con seriedad y eficacia. Hemos tenido un ritmo importante no sólo en cuanto a la normalización, sino en cuanto a telecomunicaciones, derechos humanos y aviación civil".

Ben Rhodes informó que Obama se reunirá el jueves con líderes juveniles del Caricom antes de partir a Panamá, con cuyo presidente Juan Carlos Varela sí sostendrá una reunión bilateral la mañana de viernes.

Posteriormente asistirá a una reunión de empresarios interesados en "100.000 Strong", una iniciativa del gobierno estadounidense para incrementar los intercambios de estudiantes universitarios con las naciones latinoamericanas.

Tras sostener un encuentro con líderes de los ocho países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) para darle seguimiento a los esfuerzos regionales para combatir el crimen organizado, Obama participará junto a sus homólogos de Panamá, México y Brasil en una cumbre de líderes empresariales con quienes abordará esfuerzos para promover la creación de empleo.

Luego conversará con un grupo reducido de representantes de la sociedad civil cuya conformación permitirá abordar no sólo una variedad de países sino de temas.

El presidente Barack Obama asistirá esta semana a su tercera y última Cumbre de las Américas con la meta de mostrar que sus políticas representan un legado para la comunidad hemisférica, dijo el martes la Casa Blanca.