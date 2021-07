El hijo mayor de Gabo recordó cómo fue hacer el libro sobre los últimos días de sus padres

El director de cine Rodrigo García Barcha, hijo del nobel colombiano Gabriel García Márquez, contó sobre los últimos días del escritor y cómo, en medio de la tristeza por el ocaso de la vida de su padre, se atrevió a escribir un libro de esos momentos.

La idea de ‘Gabo y Mercedes: una despedida’ comenzó cuando a su padre le diagnosticaron tan solo tres semanas de vida.

“Eran días muy cargados, muy ricos de emociones, de sentimientos, de momentos tan trascendentes como absurdos como sucede siempre al final de la vida y empecé a tomar nota sin pensar muy bien para qué lo hice”, manifestó García Barcha.

Dejó claro que la idea del libro no era la muerte de sus padres , sino la despedida y el final del ‘Club de los 4’, compuesto por Mercedes, Gabo y sus hijos Rodrigo y Gonzalo.

Rodrigo García Barcha encontró un balance entre los periodístico y lo personal para plasmar a sus lectores todas la vivencias por las que atravesó durante la muerte de su padres, sin llegar a la tragedia o lo morboso.

Señaló que el saber que el final era inevitable le dio un tono especial.

“No estás hablando de una tragedia, no es una persona que muere en un accidente o de una enfermedad inesperada. Hay tristeza por supuesto, pero se puede contemplar”, expresó.

También confesó que su relato puede llegar a ser contradictorio, puesto que quiso contarlo como una cosa muy personal suya, aunque siendo consciente de que estaba escribiendo sobre una persona reconocida y muy querida.

“Tengo que aceptar que es mío, tengo que aceptar que no es mío, que hay cosas que van más allá de lo que a mí me interesa que serán vistas desde otro contexto y con la preocupación con hacerlo bien. No es una oportunidad de recibir aplausos”, declaró.

Para García Barcha, los padecimientos de su padre, como el alzhéimer, son enfermedades “casi perfectamente literarias”, en las cuales la vida se contempla desde el pasado y el futuro.

“Es una enfermedad perfecta en término literarios porque es la que borra la historia, la que borra la capacidad de ver el futuro, de hacer presagios y borrar las relaciones interpersonales. Es fascinante y tremenda, pero después pasó a una época mas tranquila y sí decía cosas como 'estoy perdiendo la memoria, pero por suerte se me olvida que la estoy perdiendo'”, agregó.

‘Gabo y Mercedes: una despedida’ es una crónica entrañable, íntima y de mucho amor dirigida a sus padres.