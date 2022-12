No habrá recuento manual de votos, dice Tribunal Supremo de Justicia venezolano

"En Venezuela el sistema electoral es absolutamente sistematizado de modo que el conteo manual no existe. Se ha engañado a aquellas personas que han pensado que esto realmente podía producirse", dijo en una rueda de prensa la titular de la principal instancia judicial del país.

Su pronunciamiento se da luego de una petición pública del líder opositor Henrique Capriles para recontar la totalidad de los votos emitidos el domingo en los comicios presidenciales, en los que la autoridad electoral dio el triunfo al oficialista Nicolás Maduro.

Aunque no precisó si eso significa que no procederá la petición de Capriles, su pronunciamiento pareció cerrar el camino legal para que se realice un conteo voto por voto de los comicios presidenciales celebrados el domingo.

Ya el lunes, el Consejo Nacional Electoral había dicho que el sistema es totalmente infalible y que no era necesario hacer el recuento manual. En un sentido similar se pronunció la fiscal general, Luisa Ortega.

El último reporte de la autoridad electoral señaló que con el 99,12% de los votos escrutados, Maduro obtuvo 7.563.747 de sufragios, el 50,75% del voto, y Capriles 7.296.876 votos, el 48,98%.

"Esta presunta instigación a un conteo manual ha enardecido a muchos venezolanos", dijo Morales.

Señaló además que hay que establecer responsabilidades por lo que consideró hechos ciertos: "venezolanos y venezolanas han sido heridos... y otros han muerto", en referencia a las protestas registradas luego de los comicios.

No es la primera vez que el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia sobre asuntos relativos a disputas entre el oficialismo y la oposición.

El 9 de enero, la máxima corte falló que el entonces enfermo presidente Hugo Chávez podía juramentarse en una fecha posterior a la fijada en la Constitución bolivariana de Venezuela y Morales dijo entonces "no hay ni siquiera ausencia temporal" del mandatario, quien tenía ya un mes fuera el país para atenderse en Cuba del cáncer que lo aquejaba.

Después, en marzo, el mismo tribunal resolvió que Maduro podía ser juramentado como presidente "encargado" y que eso no le impedía ser al mismo tiempo candidato a la primera magistratura por el oficialismo.