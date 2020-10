No hay enemigo pequeño: ladrón fue sometido por una mujer de 67 años experta en artes marciales

Lorenza Marrujo, una mujer de 67 años, impidió que un hombre asaltara la casa de su amiga, de 81, según informó CBS Los Ángeles. Todo porque es una experta en artes marciales.

El delincuente, relató esta heroína que mide un poco más de 1,50 metros, trató de robar primero su vivienda, pero antes de lograr el cometido ella le gritó “retrocede de inmediato” y él se fue.

Sin embargo, el ladrón no quiso irse con las manos vacías e ingresó a la casa de su vecina Elizabeth McCray.

Lorenza, que entrenó durante 26 años artes marciales, escuchó los gritos de su amiga y no dudó en ir al rescate.

“Salté sobre él y lo golpeé y todo, y tenía el bastón contra su garganta”, relató.

El hombre, contó, se levantó “y trató de torcer mi mano, pero al mismo tiempo torcí la suya y la giré muy rápido y él estaba diciendo: 'Me estás lastimando, me estás lastimando'. Y yo dije: 'No me importa. No me importa lo que te pase. No tenías derecho a lastimar a una persona mayor'”.

Elizabeth le pidió a su amiga parar porque temía que él las matara. Ella dijo “esta noche no”.

