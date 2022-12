No hay excusa para los disturbios sin sentido en Baltimore: Obama

El presidente de EE. UU., Barack Obama, dijo este martes que "no hay excusa" para la "violencia sin sentido" registrada anoche en Baltimore, Maryland, y aseguró que los responsables de los disturbios deben ser tratados "como criminales".

"No hay excusa para el tipo de violencia que vimos ayer (...). Eso no es una protesta. Eso no es una manifestación. Es un puñado de gente que se aprovecha de una situación, y tienen que ser tratados como criminales", dijo Obama en una conferencia de prensa después de reunirse con el primer ministro japonés, Shinzo Abe.

En imágenes, los desórdenes en Baltimore por muerte del afroamericano Freddie Gray: