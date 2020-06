No hay ninguna magia que nos asegure que cuando pase la pandemia seremos menos egoístas: Pepe Mujica

Desde su chacra en las afueras de Montevideo, el expresidente uruguayo José ‘Pepe’ Mujica dialogó con María Alejandra Villamizar sobre los pocos cambios que en la humanidad generan cataclismos como los que hoy enfrenta el mundo a raíz de la pandemia del coronavirus.

“La humanidad ha vivido cataclismos muy grandes y no necesariamente los cataclismos la hacen cambiar. En todo caso, hacen aprender a algunas minorías luchadoras y sembradoras que van intentado los cambios culturales, pero que no llegan por un acto mágico”, dijo.

Aunque señaló que “no hay ninguna magia en esta pandemia que nos asegure que cuando pase somos menos egoístas de lo que somos hoy y que vamos a cambiar visceralmente”, afirmó que “no cabe duda de que va a incidir en mucha gente que va a ir revolviendo la olla de nuestra civilización, sembrando cositas que probablemente pocos entiendan y acompañen al principio, pero que en el fondo son semillas del porvenir”.

Sobre el papel de los líderes, no solo en la crisis sino en todo momento, indicó que “son muy importantes cuando se representan en ellos masas gigantescas de gente, si no apenas podrán ser librepensadores o actores”. "Los caciques no cambian la historia humana".

“Son muy importantes cuando tienen una fila india de anónimos gigantescos que los refuerzan. Puede haber gente que siembre ideas, cráneos que penetren en profundidad las contradicciones de nuestros tiempos. Pero, los verdaderos cambios se producen si existen corrientes populares, grandes, de mucha gente que entra a incidir en la realidad”, explicó.

El uruguayo también habló de lo que ha pasado en Colombia tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC. Expresó sentirse decepcionado por “las enormes dificultades y contradicciones de varios tipos” e hizo un llamado para “no trasladarle a las generaciones que vienen los problemas que anteriormente no pudimos resolver”.

“La paz también hay que construirla y hay que tener altura y generosidad a la luz de lo que está por delante, porque la lógica de la guerra no puede ser la lógica eterna de una sociedad”, enfatizó.

Además, se refirió al cuidado del medio ambiente, a la situación actual en Estados Unidos y a Donald Trump. Vea en el video la entrevista completa con Pepe Mujica.

"No hay piedad para los débiles en el mundo que va a venir", puntualizó.