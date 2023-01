“No hay otra explicación posible”: Francia responsabiliza a Rusia del atentado al exespía

Emmanuel Macron aseguró que “comparte la opinión” de Theresa May. Entretanto, Moscú respondería a las sanciones en su contra.

"Desde el inicio de la semana, Reino Unido ha mantenido a Francia informada sobre las pruebas recolectadas por los investigadores británicos y los elementos que demuestran la responsabilidad de Rusia en el ataque. Francia comparte la opinión de Reino Unido de que no hay otra explicación posible y expresa su solidaridad a su aliado", señala en un comunicado.

Macron y la primera ministra británica, Theresa May, "coinciden en la importancia de la unidad europea y transatlántica en la respuesta a este acto" y "seguirán en contacto estrecho en los próximos días", añade la presidencia francesa.

May anunció el miércoles una serie de sanciones contra Rusia, entre ellas la expulsión de 23 diplomáticos rusos y la interrupción de los contactos bilaterales, considerando a Moscú "culpable" del envenenamiento en su territorio del exespía ruso Serguéi Skripal, de 66 años, y de su hija Yulia.

Más sobre este caso:

