“No le vamos a dar legitimidad a Maduro”: Juan González, colombiano miembro del gobierno Biden

En entrevista con el periodista Jorge Agobián de La Voz de América, el director de asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, el colombiano Juan González, destacó que el papel de Colombia es fundamental para atender la crisis de los migrantes venezolanos refugiados en la región.

Aseguró que Estados Unidos otorgará apoyo económico al país.

“La asistencia a países, como Colombia y otros, es una prioridad para nosotros porque vemos que no solo es una situación humanitaria y hay que reconocer aquí que Colombia le dio estatus de protección a los venezolanos”, dijo.

Destacó el liderazgo del presidente Iván Duque por la implementación del estatuto temporal de protección a migrantes y sostuvo que marcó la pauta para que países como Estados Unidos sigan sus pasos.

“Es una decisión política muy difícil, pero eso demuestra un gran liderazgo por parte del presidente Duque en hacerlo, y le seguimos ese ejemplo. Pero el flujo migratorio de esta índole es algo que también tiene un impacto desestabilizante en países regionales. Entonces, queremos apoyar a países como Colombia y otros para asegurar de que puedan manejar eso”, indicó.

Respecto a la posición de Estados Unidos frente a Venezuela, enfatizó que no tendrán un diálogo directo con Nicolás Maduro y dejó claro cuál es el papel que quiere tener el gobierno de Joe Biden frente a la transición democrática de Venezuela.

“No le vamos a dar legitimidad a Nicolás Maduro reuniéndonos con él, eso es lo que él busca, no vamos a negociar el levantamiento de sanciones con él. Esas decisiones se van a tomar en base a hechos, no a palabras. Los mensajes aquí quedan muy claros, la presión incrementará hasta que el régimen tome unos pasos de buena fe que lleven a un diálogo concreto”, afirmó.

Concluyó que el gobierno Biden se distancia de la administración de Donald Trump, pues no planea sanciones unilaterales contra Venezuela, que, según él, no han funcionado.

Por tanto, pretende establecer alianzas con países europeos y latinoamericanos para asegurar que Maduro no encuentre refugio alguno.