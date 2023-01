No más muertes: clamor de médicos y padres tras deceso de cuatro niños con leucemia en Venezuela

Erick Altuve, de 11 años, y Yeidelberth Requena, de 8, fallecieron el fin de semana sin medicamentos y esperando un trasplante. Régimen chavista se defiende.

A sus muertes se suman la de Robert Labrador, de 7 años, (https://noticias.caracoltv.com/mundo/nino-venezolano-con-leucemia-murio-porque-no-habia-antibioticos-para-tratar-su-fiebre) y a comienzos de mayo de Giovanni Figuera, de 6.

“Lo único que pido es que ayuden a los niños que quedan allá adentro, mi hijo luchó bastante”, pidió entre lágrimas Jennifer Guerrero, madre de Erick.

Y es que Huniades Urbina, médico del Hospital J.M. de los Ríos donde eran atendidos los menores, denunció que en la institución “no tenemos ni siquiera rayos X hace tres años, el tomógrafo no funciona, el resonador magnético no funciona, no hay forma de hacer transfusiones”.

A esto se suma la suspensión de quimioterapias para los niños porque no hay aire acondicionado en la zona de hematología.

“Si el aire no lo solucionan, los niños van a durar una semana sin quimioterapia”, afirmó Jessica Rodríguez, madre de uno de los pacientes.

Los médicos y enfermeras denuncian que la falta de antibióticos es constante y los padres de los pacientes dicen que los 50 millones de euros que el régimen Maduro destinará a la confección de uniformes militares, servirían para financiar más de 200 trasplantes de médula para los niños con cáncer.

Sin embargo, el canciller Jorge Arreaza publicó en Twitter fotos de supuestas órdenes realizadas por PDVSA para pagar estos tratamientos en Italia, pagos que, según él, fueron bloqueados por bancos europeos.

