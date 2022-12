“No más tareas para la casa”: ¿qué opina de la propuesta de esta profesora?

Brandy Young, una anómia profesora de Texas saltó a la fama debido a una novedosa propuesta que ha sido objeto de respaldos así como de rechazos.

Ella decidió poner fin a las tediosas tareas para la casa, algo que muchos padres han recibido con escepticismo mientras que otros lo han celebrado.

El siguiente es el texto de la nota enviada por la docente:

“Queridos papás:

Luego de investigar mucho este verano voy a probar una nueva propuesta. Las tareas para la casa serán acabar los ejercicios que los estudiantes no concluyeron durante el horario escolar. No más tareas para la casa este año formalmente.

La idea que expongo no garantiza que mejore el desempeño de los estudiantes. En cambio, les solicito que pasen tiempo con ellos haciendo cosas que sí garantizan el éxito de ellos: comer en familia, leer juntos, jugar afuera y acostarlos temprano”.

Samantha Gallagher, mamá de una de las alumnas de Young, decidió poner la carta en Facebook donde rápidamente se hizo viral. Hasta el momento, la carta suma más de 73.000 compartidos.

Esta idea, que parece ser el sueño de cualquier niño ha sido criticada por algunos padres, mientras que otra importante proporción aplaude la medida.

En declaraciones a medios de comunicación, la profesora ha dicho: “Intento ser innovadora, queri ser una líder de mi clase. Como madre y maestra noto que no son necesarias muchas tareas y que eso no es lo correcto para mis estudiantes”.

¿Y usted qué opina?