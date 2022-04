“No me arrepiento”: papá que amenazó a niño que le hacía bullying a su hija en el colegio

La historia del papá de una niña que la defendió del bullying que sufría en el colegio ha desatado debate en redes sociales. Lo delicado del caso es que el hombre amenazó de muerte a un menor de 13 años, autor del matoneo, usando palabras de grueso calibre porque, dice, se cansó de que las directivas de la institución no tomaran decisiones de fondo.

"Solo lo quise asustar para que deje de molestar a mi hija", manifestó el señor a medios locales de Argentina. Según esta persona, la niña tiene un implante coclear debido a problemas auditivos, situación que ha aprovechado un grupo de alumnos para hacerle matoneo.

Para darle una “lección” al que peor trataba a su hija, el padre de familia le envió un audio vía WhatsApp en el que afirmaba “te voy a sacar la cabeza y los ojos". Sin duda, palabras fuertes, aunque dice él que funcionaron. “No me arrepiento de haberlo asustado. A mi hija ahora no la cargan más y el otro día vino feliz a mi casa. Me dijo ‘papá, hoy me hablaban, me trataban bien, me preguntaban si necesitaba algo, me repetían cuatro o cinco veces las cosas porque por ahí ella no entiende a la primera vez”.

Acerca del motivo que lo impulsó a tomar este polémica salida, explicó que “me cansé de ir al colegio reiteradas veces a que controlen la situación de estas personas que la cargan a mi hija, que es un grupito, y en un momento estallé, mandé un audio para asustar”. Y recalcó: “no me arrepiento de haberlo asustado”.

Pero no solo fue una violenta frase. El hombre de 48 años también le dijo al adolescente que buscara custodia de la Policía porque iba a necesitar protección, que no le importaba ir a la cárcel para proteger a su hija y que “de última, también te saco los oídos y se los pongo a mi hija”.