“No me escondo y no tengo miedo”: presidente de Ucrania revela la ubicación del lugar donde está

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, apareció en un video en su despacho en Kiev, con la camiseta verde que lo ha caracterizado desde que inició la invasión a su país, enviando un mensaje a sus ciudadanos y criticando a los países que le han ofrecido ayuda y que, afirma, aún no ha visto.

"Estoy aquí, permanezco en Kiev. En la calle Bankova. No me escondo y no tengo miedo a nadie", afirmó.

El presidente ucraniano mostró en el video que era “de noche en Kiev. Nuestra oficina, lunes noche, solemos decir. Lunes es un día duro, hay una guerra en el país, así que todos los días son lunes”.

"Todos estamos aquí, todos estamos trabajando. Todos están donde deben estar. Yo estoy en Kiev, mi equipo me acompaña", recalcó.

Zelenski fue enfático en decir: “Es mía y no la regalaré. Mi ciudad, mi comunidad, mi Ucrania”.

El mandatario ucraniano también acusó a los países occidentales de incumplir sus "promesas".

"Llevamos 13 días escuchando promesas. Trece días que nos están diciendo que nos ayudarán (...) que habrá aviones, que nos los entregarán, pero la responsabilidad de todo esto recae también en quienes no han sido capaces de tomar una decisión en Occidente desde hace 13 días. En quienes no han protegido el cielo ucraniano de los asesinos rusos", añadió.