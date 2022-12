“No me someteré y resistiré”: opositor venezolano Daniel Ceballos no cooperará con el Gobierno

El preso político envió una carta desde Helicoide, un cuartel del Sebin donde se encuentra recluido, tras 57 días en aislamiento.

“Aislado y detrás de ocho rejas con candado”, así describe el exalcalde del municipio de San Cristóbal su encierro.

Ese drama también lo vive Nancy Ceballos, su madre, a quien le prohíben visitarlo.

“Yo he llegado allá muchas veces con las alas caídas, rotas de la angustia de una madre”, asegura Nancy.

Daniel Ceballos fue castigado el pasado mes de octubre, después de llamar a votar en las elecciones regionales, pero el pasado domingo logro enviarle esta carta a su madre.

“Hoy tengo 57 días en aislamiento. No veo el sol desde hace unos 3 meses, no veo a mis hijos desde mediados de septiembre”, escribió Ceballos en la misiva.

Con la carta también envió un dibujo donde describió el grillete o dispositivo de rastreo electrónico que le colocaron el pasado 28 de noviembre y anuncio una protesta.

“He destruido el cargador y no voy a cargar el grillete a partir de hoy, no voy a cooperar, no me someteré, resistiré. Asumo las consecuencias de estas decisiones, que la dictadura y los funcionarios que reciben y ejecutan estas órdenes también las asuman”, añadió.

En el dibujo no solamente muestra el aparato de seguridad, también expresa una dura crítica ante el dialogo que inicio la oposición con el Gobierno venezolano.

“Tres bombonas de oxígeno, que serían los partidos, la oposición, la MUD, y aquí está el Gobierno que es el que alimenta o se oxigena de la MUD”, es la interpretación que hizo Nancy Ceballos del dibujo de su hijo.

Daniel Ceballos, quien tiene 3 años y 8 meses privado de libertad, está siendo juzgado por segunda vez. Ya cumplió una condena por colaborar en las protesta de 2014 y en este último juicio lo acusan de rebelión.

