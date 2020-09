“No me voy a rendir”: conozca a la mujer de casi 100 años que es un prodigio jugando bolos

Sarah Lyons es una campeona de bolos que tiene 97 años y el próximo 30 de noviembre cumplirá 98. Es la clara muestra de que la edad no es más que un número: juega, baila y tiene la energía de cualquier mujer con la mitad de su edad.

“Esto es como me siento por dentro y voy a seguir, no me voy a rendir sin importar la edad que tenga”, señala.

Sarah, una ciudadana norteamericana que vive en Pensilvania, Estados Unidos , juega bolos desde los 27 años y la vida le ha alcanzado para todo.

“Pertenezco a dos clubes de naipes, corrí maratones por 7 años, trabajé preparando alimentos en carritos de comida durante 15 años y cuidé a mi esposo durante 5, tuvo alzhéimer”, cuenta.

Sarah tiene una envidiable derecha que la ha hecho ganar varios premios en bolos. Uno de ellos es la inmensa admiración de quienes la rodean y celebran, con ella, el juego de su vida.