No movilizarse este miércoles, pide Capriles a sus seguidores

"He tomado la decisión: mañana no vamos a movilizarnos y le pido a todos mis seguidores recogerse. El que salga está en el lado de la violencia está haciéndole el juego al gobierno", indicó Henrique Capriles en una conferencia de prensa.

"A todos mis seguidores a todos los que están con Capriles, este reclamo es pacífico. El que se salga del tema pacífico no está conmigo, más bien lo que está es haciéndome daño a mí y haciendo daño a todo lo que hemos construido", dijo el líder opositor, quien reclama un reconteo de los votos de los comicios del domingo.

El excandidato también se mostró dispuesto a dialogar con el Gobierno del presidente electo, Nicolás Maduro, para que pueda resolverse la crisis que consideró que hay en el país luego de la estrecha victoria del oficialismo.

"Quiero decirle a los venezolanos y al Gobierno se lo digo, todos los que aquí estamos, estamos en la disposición de abrir un diálogo para que esta crisis pueda ser resuelta en las próximas horas", señaló Capriles en una rueda de prensa junto a su equipo de campaña.

De otro lado, acusó a Maduro de querer meter a Venezuela en una situación de violencia para que no se hable del recuento voto a voto de los comicios del pasado domingo.

"El señor Maduro lo que quiere es tratar de que nosotros aquí (...) no hablemos del conteo del voto a voto sino meter al país en una situación de violencia para escuchar todas las declaraciones que hemos escuchado el día de hoy", indicó Capriles.

Horas antes, el presidente electo responsabilizó al líder opositor por las siete muertes que se registraron durante el "cacerolazo" del lunes y advirtió que no permitiría la marcha programada para el miércoles.

El lunes, sectores de la oposición protestaron en las calles para pedir un recuento de los votos de las elecciones del domingo, que Maduro ganó estrechamente con 7.575.506 votos (50,78 %), 1,83 puntos porcentuales más que Capriles, que logró 7.302.641 (48,95 %).