“No nos des la espalda”, piden venezolanos a la OEA de cara a su Asamblea General

Con banderas, mensajes y consignas, decenas de opositores residentes en Cancún recibieron a los diplomáticos que participarán del encuentro.

Repartidos en dos grupos en los accesos a la terminal área, venezolanos, en su mayoría jóvenes que desde hace años han llegado en busca de una mejor vida ante el deterioro de las condiciones en su país, portaban pancartas con mensajes a la OEA mientras agitaban banderas.

"Yo me autoexilié cuando las protestas de 2014, yo estaba con él y me sentía perseguida. Ahora le venimos a pedir a la OEA que no nos dé la espalda", dijo Paola Seco, una arquitecta de 31 años que vive en Cancún desde hace dos años y que trabaja en el sector de la construcción.

OEA se reúne en asamblea general a partir de este lunes en un exclusivo resort de este destino del Caribe mexicano, que ya es resguardado discretamente por guardias presidenciales.

Una decena de manifestantes venezolanos, también contrarios al presidente de ese país, Nicolás Maduro, colocaron mantas en los accesos del hotel que será sede de la reunión, mientras en la zona urbana otra veintena hacía acto de presencia con enormes banderas venezolanas.

Al margen de la asamblea general, de último momento se convocó a una reunión especial de cancilleres para tratar la crisis política en Venezuela en un intento por reponer el encuentro del 31 de mayo en Washington, cancelado por falta de consenso.

Cancilleres tratarán de adoptar una resolución de consenso a partir de dos proyectos distintos.

Los 14 países de la Comunidad del Caribe (Caricom) proponen que la solución de la crisis venezolana sea "interna" y "basada en un diálogo" entre gobierno y oposición, mientras que Perú, Canadá, Estados Unidos, México y Panamá impulsan un "grupo de contacto" para acompañar un nuevo proceso de negociación.

"No estamos hablando de una intervención injerencista como pretenden manipular el gobierno la situación, sino una intervención del punto de vista de hermandad tal vez de los pueblos de América para que se solucione el problema", dijo mientras se manifestaba en el aeropuerto Juan Trull, uno de los voceros de la comunidad venezolana en Cancún, estimada en unas 1.000 personas.

Venezuela es sacudida por cotidianas protestas callejeras desde el 1 de abril, luego de que el Tribunal Supremo minara los poderes del Legislativo, las cuales recrudecieron tras el llamado del presidente Nicolás Maduro a una Asamblea Constituyente. Suman más de 70 muertos.