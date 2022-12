“No perdamos la confianza y nunca nos resignemos”: papa Francisco

En medio de la oscuridad y de un profundo silencio, el papa Francisco llegó al atrio de la basílica de San Pedro para dar inicio a la vigilia pascual.

Con un punzón, el pontífice hizo una cruz sobre el cirio y dijo: "Cristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega".

Bendijo el fuego y encendió el cirio pascual, que simboliza a Cristo "luz del mundo".

Luego, encabezó una procesión hacia al Altar Mayor. Mientras los fieles, uno a uno encendían velas y entonaban la canción que anuncia la pascua.

Durante la misa, el papa dijo que la resurrección de Cristo es la victoria sobre el mal e invitó al mundo a que no sea indiferente con Dios.

"Si hasta ahora has estado lejos de él, da un pequeño paso, te acogerá con los brazos abiertos. Si eres indiferente, acepta arriesgar: no quedarás decepcionado", dijo el papa.

Y exhortó a los fieles a no resignarse ante las dificultades: "No nos encerremos en nosotros mismos, no perdamos la confianza, nunca nos resignemos", agregó.

En la tradicional ceremonia, el papa bautizó a cuatro adultos, un italiano, un albanés, un ruso y un estadounidense originario de Vietnam.