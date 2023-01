"No podemos esperar más": solicitud de Greta Thunberg a países reunidos en cumbre por el clima

La activista sueca llegó a Madrid para participar en una marcha que tiene como objetivo presionar a los firmantes del Acuerdo de París.

"No podemos esperar más" porque "la gente está sufriendo y muriendo por la emergencia climática y ecológica", aseveró este viernes Thunberg desde Madrid antes de iniciar la movilización.

En la capital española se llevará a cabo la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático.

"Sinceramente espero que la COP25 alcance cosas concretas", dijo Thunberg en una conferencia de prensa con otros jóvenes activistas.

"No podemos permitirnos que pasen más días sin que se tomen medidas reales", dijo la activista de 16 años, convertida en símbolo de la lucha por la defensa del planeta desde que lanzó en agosto de 2018 su ‘Huelga escolar’ que catalizó un movimiento mundial.

"Hacemos huelga desde hace un año y globalmente nada ha cambiado, la crisis climática sigue siendo ignorada por las personas en el poder", denunció.

"No es una solución duradera que los niños falten a la escuela" para protestar, "no queremos continuar, quisiéramos ver acciones de parte de la gente en el poder", señaló.